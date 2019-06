Najcieplejsze jeziora w Polsce. Temperatura wody? Nawet 24 stopnie Celsjusza!

Choć mamy jeszcze kalendarzową wiosnę, aura w Polsce jest już typowo wakacyjna. Dlatego wiele osób chętnie spędza wolny czas nad jeziorami, przy okazji zażywając kąpieli. Sprawdźcie, w których miejscach woda ma najwyższą temperaturę.

Jezioro Kamionkowskie cieszy się sporą popularnością wśród turystów w okresie wakacyjnym (Shutterstock.com)

Najcieplejsze jeziora

Z pomiarów przeprowadzonych w czwartek 6 czerwca przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że najwyższą temperaturę ma obecnie Jezioro Niesłysz w gminie Lubrza – aż 24,1 st. C. Z kolei powyżej 20 stopni mają m.in. jeziora: Śniardwy, Bachotek, Ostrowite, Wigry, Nidzkie, Powidzkie, Dejguny, Jasień i Litygajno. W większości miejsc w Polsce temperatury wód wynoszą ok. 18-20 st. C. Wyjątkiem jest np. Morskie Oko, które ma zaledwie 9 st. C.

Bałtyk coraz cieplejszy

Najcieplejsza woda nad Morzem Bałtyckim jest aktualnie w Świnoujściu, Ustce oraz Kołobrzegu i wynosi 17,7 st. C. Coraz przyjemniejsza temperatura jest też w zatoce – na wysokości Pucka ma 21,8 st. C, Gdyni – 16,7 st. C., a Helu – 15,9 st. C.

Prawdopodobnie temperatura wody wzrośnie w kolejnych dniach, ponieważ w niemal całej Polsce słupki rtęci mają pokazywać w ciągu dnia do końca tygodnia od 22 do 28 st. C.

Źródło: IMGW-PIB

