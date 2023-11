Najlepsze miejsce na urlop o każdej porze roku. Zachwyt gwarantowany

Wiele osób odwiedza Singapur tylko, jeśli leci do innego kraju w Azji i akurat tam ma przesiadkę. Tymczasem to miasto-państwo może być celem samym w sobie, bo ma bardzo wiele do zaoferowania turystom. - Jesteśmy bardzo małym krajem. Ale ten rozmiar jest naszą mocno stroną, a nie słabością - mówi Toon Hee, przewodnik po Singapurze. - Innymi słowy, to tak, jakby wszystko można było znaleźć pod jednym dachem. Marina Bay Sands, Orchard Road czy Gardens by the Bay to miejsca, z których słynie Singapur i absolutne "must see" podczas wizyty w tym kraju.

