Najlepszy czas na urlop all inclusive. "Zdarzają się oferty za 1,5 tys. zł za osobę"

Polacy, wyjeżdżając na zagraniczne urlopy, wielokrotnie wybierają ekskluzywne hotele z ofertą all inclusive i nastawiają się na błogi relaks nad brzegiem morza lub basenu. Okazuje się, że jesienne miesiące to idealny czas, aby wybrać się na tego typu wypoczynek, a przy tym nie przepłacać. - Zdarzają się oferty w Turcji, gdzie wyjedziemy na wakacje już za 1,5 tys. zł od osoby. Jeśli zależy nam na lepszym standardzie, to musimy liczyć ok. 2-2,5 tys. zł za osobę - mówiła w programie "Newsroom WP" Marzena German z Wakacje.pl. Ekspertka wymieniła również inne, ciekawe kraje, w których można wypocząć w sezonie jesiennym za nieduże pieniądze. Mowa o Grecji, Malcie, Cyprze, Hiszpanii oraz krajach położonych w północnej części Afryki, takich jak Maroko i Egipt.