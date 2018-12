Najlepszy prezent dla żony? Pomoc domowa w ramach ubezpieczenia

Białe szaleństwo nadchodzi. Za chwilę spadnie śnieg i w ruch pójdą sanki, łyżwy i narty. Ale wystarczy chwila nieuwagi, by – w ferworze zabawy – doszło do wypadku, który na jakiś czas unieruchomi żonę i mamę. Taki scenariusz przewiedzieli twórcy ubezpieczenia LINK4 Mama i wymyślili produkt, który przewiduje pomoc dla leżącej w łóżku i dochodzącej do zdrowia mamy. To świetny pomysł na gwiazdkowy prezent, który będzie dostępny przez cały rok.

(123RF)

LINK4 Mama zadziała także wtedy, gdy podczas zimowych zabaw dziecko straci czujność i wjedzie sankami i uszkodzi zaparkowany przy osiedlowej górce samochód sąsiada. Właśnie w takich sytuacjach pojawia się pytanie o OC w życiu prywatnym. LINK4 Mama ma takie ubezpieczenie i każdy rodzic powinien je mieć. Zwłaszcza, że można je kupić już za 38 zł. za cały rok ochrony. Wówczas suma ubezpieczenia to 30 tysięcy złotych.

– Do wyboru są oczywiście różne warianty. Przy składce 87 złotych suma ubezpieczenia wzrasta aż do 150 tysięcy – wyjaśnia Patrycja Kotecka z LINK4. Ubezpieczyciel ulży też mamie, która podczas - np. rodzinnego wyjazdu - złamie nogę albo zachoruje i będzie musiała zostać w łóżku. A nikogo nie trzeba przekonywać, że gdy chora jest mama, choruje cały dom.

- I właśnie wtedy w domu nic nie działa jak należy. A mama zamiast dochodzić do zdrowia robi wszystko, by dom funkcjonował bez zakłóceń – mówi Joanna Talaśka, pomysłodawczyni LINK4 Mama i opowiada o ubezpieczeniu, które gwarantuje wsparcie – I nie chodzi tylko o dobre słowo. W LINK4 Mama jest produkt, który przewiduje wysłanie do domu, unieruchomionej w wyniku nieszczęśliwego wypadku i leżącej w łóżku, mamy odsieczy w postaci pomocy domowej, która pomoże w utrzymaniu porządku i przygotowaniu posiłków dla rodziny – wyjaśnia Talaśka. LINK4 Mama zapewnia też pomoc dla osób będących pod opieką mamy. Nie tylko dzieci, ale też na przykład dziadków.

Łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której podczas zimowego czy świątecznego wyjazdu dochodzi do sporu. Z innymi wypoczywającymi, albo z hotelem, którego standard odbiega od tego, co prezentowano w folderach czy na stronie internetowej. Może dojść też do opóźnień samolotu czy pociągu. – Wówczas proponujemy pomoc prawnika, którą także przewiduje pakiet LINK4 Mama – mówi Joanna Talaśka i choć przyznaje, że twórcy tego ubezpieczenia stworzyli tę opcję z myślą o mamach wracających do pracy, których prawa są czasem naruszane, to z współpracujący z LINK4 Mama prawnicy odpowiedzą na wszelkie pytania prawne. – Od prawa pracy, przez spadki, kwestie mieszkaniowe, konsumenckie, w tym zakupy przez Internet, prawo rodzinne po spory sąsiedzkie – wyjaśnia Talaśka. Usługa jest nielimitowana. A jeśli zajdzie taka potrzeba prawnik, bezpłatnie - do czterech razy w roku - opracuje opinię prawną lub napisze potrzebne pismo. Pomoc prawna kosztuje 10 złotych za rok i można ją dokupić do jednego z pozostałych produktów LINK4 Mama. Do dyspozycji mam są także psychologowie, dietetycy czy położne, które rozwieją wszelkie wątpliwości kobiet oczekujących dziecka. – Bo wcale nie jest oczywiste, że spodziewająca się pierwszego dziecka kobieta wie jak wykąpać czy nakarmić malucha – tłumaczy Joanna Talaśka.