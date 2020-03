Najpiękniejsze wyspy na świecie

Teneryfa, Malta, Sycylia to popularne wyspiarskie kierunki letnich urlopów turystów z całego świata. Wakacje na wyspach to gwarancja dobrej pogody i niezliczonych atrakcji, takich jak: uprawianie sportów wodnych, zwiedzanie zabytków, podziwianie przyrody czy próbowanie regionalnych przysmaków.

Podziel się

(Materiały prasowe)

Takie miejsca, jak: Sardynia, Sycylia, Santorini, Malta czy Teneryfa to częste cele letnich podróży. Uznawane przez wielu za najpiękniejsze wyspy świata rewelacyjnie sprawdzą się jako miejsce do spokojnego, leniwego wypoczynku, jak i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Wakacje na Teneryfie

Hiszpańska wyspa na Oceanie Atlantyckim, należąca do archipelagu Wysp Kanaryjskich, to jedno z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych miejsc wakacyjnych podróży turystów z całego świata. Wakacje na Teneryfie to gwarancja dobrej pogody. Latem średnia temperatura powietrza utrzymuje się w okolicach 30 stopni Celsjusza, z kolei zimą – około 23. Jednym z najpopularniejszych kurortów na wyspie jest Puerto de la Cruz, ze słynnym parkiem botaniczno-zoologicznym Loro Park – największą atrakcją Teneryfy.

Urlop na Sardynii

Sardynia, nazywana królową włoskich wysp, słynie z malowniczych cypli z latarniami morskimi, urokliwych zakątków ukrytych w niewielkich zatoczkach, klifowego wybrzeża oraz lazurowych wód Morza Śródziemnego. Na południowym wybrzeżu wyspy położona jest Cagliari – stolica Sardynii, z przepiękną budowlą Bastione San Remy. Na jej szczycie można podziwiać malowniczą panoramę miasta. Popularne atrakcje Cagliari to również: plaża Poetto, ciągnąca się przez blisko 13 kilometrów, urokliwe uliczki oraz wyjątkowe zabytki, takie jak: amfiteatr rzymski z II wieku, kościół San Saturnino, XII-wieczna katedra Santa Maria.

Wczasy na Santorini

Santorini to jedna z najpopularniejszych greckich wysp, otoczona szmaragdowymi wodami Morza Egejskiego. Spędzając wakacje na Santorini, w pierwszej kolejności w oczy rzuca się przepiękna architektura: charakterystyczne, wykute w skale białe domki oraz malownicza przyroda – czerwone klify i przepiękne plaże, zwłaszcza czarna plaża w kurorcie Kamari, z wulkanicznym piaskiem. Odwiedzając wyspę, warto również wybrać się do bajkowej wioski Oia czy Mesa Gonia, nazywanej wioską duchów.

Wakacje na Sycylii

Sycylia to największa wyspa położona na Morzu Śródziemnym. Turystów z całego świata kusi ona przede wszystkim egzotyką i malowniczymi, wulkanicznymi krajobrazami. Wakacje na Sycylii to raj dla miłośników sportów wodnych, zwłaszcza nurkowania, gdyż w na wyspie panują do tego idealne warunki. To właśnie tam znajduje się również czynny wulkan Etna, najwyżej położony w Europie. Okolice wulkanu to również idealne miejsce na wycieczkę z przewodnikiem, zwłaszcza po Parku Narodowym Timanfaya.

Wypoczynek na Malcie