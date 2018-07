Najwyższy Mega Coaster w Europie powstał w Polsce!

14 lipca 2018 to data, która zapisała się w historii europejskich parków rozrywki! HYPERION, to nazwa nowego najwyższego i najszybszego Mega Coastera w Europie, zlokalizowanego w Rodzinnym Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.

Doznania z jazdy Mega Coasterem Hyperion są równie imponujące, co jego parametry. Spadek przy pierwszym zjeździe to 80 metrów przy 85 stopniowym nachyleniu toru, kończy się on wjazdem do ogromnego tunelu. Sama wysokość konstrukcji to 77 metry, a Roller Coaster rozpędza się do 142 km/h po torze o długości 1450 metrów. Dodatkowo na amatorów mocnych wrażeń czekają efekty wodne, liczne zwroty oraz maksymalna szybkość przy zakrętach i pikowaniu w dół. Nie zabraknie także fascynujących dodatnich i ujemnych przeciążeń oraz gigantycznej prędkość przy wyjazdach na wzniesienia. Dla lubiących szybować w chmurach producenci atrakcji zapewnili efekty nieważkości, niespodziewane efekty grawitacyjne, obrotowe nachylenie toru i podwójne zakręty. W tej instalacji zaprojektowane zostały 2 wagony po 28 miejsc, tak by maksymalnie zwiększyć przepustowość atrakcji.