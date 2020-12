Naród podarował Sienkiewiczowi pałac. Było tam zimno jak w psiarni, a pisarz musiał sam spłacić hipotekę

Pałac w Oblęgorku to stały punkt szkolnych wycieczek i miejsce, które chętnie odwiedzają dorośli, gdy są akurat w okolicy Kielc. Dzisiaj działa tam Muzeum Henryka Sienkiewicza, ale wcześniej, gdy pisarz otrzymał pałac w darze od narodu, mógł mu on służyć co najwyżej jako… przysparzający samych kłopotów letniak.

Pałac w Oblęgorku na pocztówce z początku XX w. Źródło: Domena publiczna , Fot: Stanisław Rachalewski