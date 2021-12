Narty w Polsce czy za granicą? Ekspert zdradza, gdzie jest taniej

W sieci pojawiły się informacje, jakoby wyjazd na narty do Austrii był tańszy od wypadu na Podhale. - W Polsce będzie taniej np. w kwestii dojazdu, ale jeśli chodzi o zakwaterowanie, to za granicą jest bardzo podobnie cenowo. Możemy sobie wynająć apartament i żywić się we własnym zakresie - mówiła w programie WP "Newsroom" Marzena German z Wakacje.pl. Ekspertka przyznała, że to dość popularna opcja przy wyjeździe na narty, bo nie jesteśmy wówczas ograniczeni godzinami posiłków. Zdradziła też, ile kosztują wyjazdy na narty teraz, a ile podczas ferii.