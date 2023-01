Ekspert ds. turystyki Marek Kamieński nie ma wątpliwości, że w tym roku na narty za granicę, np. do Włoch warto wybrać się tylko i wyłącznie samolotem. - Nie opłaca się jechać samochodem, bo wszystkie autostrady zdrożały - mówił w programie "Newsroom WP". - Do samolotu narty można zabrać w cenie bilety. Poza tym w ramach wycieczki odbiorą cię z miejsca i zabiorą do hotelu. Często jest też skipass w cenie.