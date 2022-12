Nie tylko Jerozolima i Tel Awiw. Ten region Izraela też warto odwiedzić

Południe Izraela to świetny kierunek na ucieczkę pod zimą. Co więcej, od połowy grudnia Ejlat i okolice są bardziej dostępne dla turystów z Polski dzięki bezpośrednim lotom Ryanaira z Krakowa. Położone nad Morzem Czerwonym miasto odwiedziła dziennikarka WP Turystyka Hanna Szczypiór, która sprawdziła, jakie atrakcje czekają tam na turystów. - To będzie świetne miejsce, szczególnie jeśli lubimy aktywny wypoczynek. Jest tutaj bardzo dużo szlaków pieszych, można wędrować po górach i po pustyni, można też jeździć na rowerze czy nurkować, więc ci, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, będą mieli sporo do wyboru - mówiła. Jak dodała, poszukując klasycznych atrakcji, warto odwiedzić też oceanarium.

