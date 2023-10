Nie tylko plaże i morze. Adriatycki kraj skrywa bajkowe miejsca

Plaże nad Adriatykiem zachęcają do błogiego relaksu całymi tygodniami, jednakże wyjeżdżając do Chorwacji, warto zdecydować się na zwiedzenie najpopularniejszych miejsc na turystycznej mapie tego kraju. O najciekawszych obiektach w okolicach Splitu i Szybeniku mówiła dziennikarka WP Turystyka, Natalia Gumińska, w programie "Newsroom WP". Wspomniała m.in. o Katedrze św. Jakuba, Pałacu Dioklecjana, czy miejscu, w którym nowoczesność łączy się z historią, czyli o splickiej rivie. Wyjątkowym miejscem jest również Park Narodowy Kornati, zlokalizowany na kilkudziesięciu maleńkich wysepkach w środkowej Dalmacji. - Myślę, że nie przesadzę jeśli powiem, że jest to najpiękniejszy park w całej Europie - podsumowała dziennikarka.

