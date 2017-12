Nie widzi i nie słyszy. Mimo to zwiedził samotnie już 125 krajów

Był na wszystkich kontynentach, odwiedził 50 stanów USA, dotarł na koło podbiegunowe i do każdego kraju w Ameryce Południowej. W każdej podróży towarzyszyła mu jedynie charakterystyczna biała laska. Poznajcie Tony’ego Gilesa, najbardziej niezwykłego podróżnika na świecie.

Brytyjczyk Tony Giles ma 39 lat. Problem z widzeniem występował u niego od urodzenia, wzrok stracił całkowicie w wieku 10 lat . Jego ostatnie wspomnienie to zachód słońca w rodzinnej miejscowości. Z roku na rok pogarszał mu się także słych. Dziś nie słyszy w 80 proc. na oba uszy. Bez aparatu słuchowego nie jest więc w stanie funkcjonować.

Mimo to Giles skończył studia na uniwersytecie w Northampton, na kierunku amerykanistyka. Już podczas nauki spędził kilka miesięcy w USA i złapał bakcyla podróżowania w pojedynkę. Studencka wymiana do Nowego Orleanu zapoczątkowała jego pasję. Zaraz po niej wyruszył w 5-miesięczną podróż do Australii, Nowej Zelandii, Tajlandii i Wietnamu.