Niech wybuchnie! Turystyka wulkaniczna w Gwatemali

W Gwatemali organizowane są wycieczki na aktywne wulkany. Byłam tam niedawno, wchodziłam na czynny wulkan Pacaya i obserwowałam erupcję sąsiadującego z nim Fuego. Nikt nie ostrzega: To niebezpieczne.

Na początku tygodnia światowe agencje obiegła wstrząsająca informacja o kataklizmie w Gwatemali. Wybuch wulkanu Fuego (Ogień) w niedzielę 3 czerwca zabił co najmniej 25 osób, w tym kilkoro dzieci. 300 osób zostało rannych, wiele jest zaginionych. To druga w tym roku erupcja wciąż aktywnego Fuego, a najsilniejsza od ponad czterech dekad. Gwałtowna i nieprzewidywalna, jak oceniają specjaliści. Wulkan o wysokości 3763 m usytuowany jest w centralnej części Gwatemali, 40 km w kierunku południowo-zachodnim od stolicy, w pobliżu popularnego wśród turystów miasteczka Antigua .

Fuego w górskim departamencie Quezaltenango nie jest jedynym. W okolicy są także: Aqua, Acatenango i Pacaya . Na te dwa ostatnie organizowane są regularne wyprawy turystyczne. Na wulkany wchodzą dziesiątki turystów z całego świata, oglądając z ich zboczy i szczytów codzienne - dużo łagodniejsze - erupcje Fuego. Nikt nie pyta: czy to bezpieczne i nikt nie ostrzega: erupcje są nieprzewidywalne!

Potoki lawy w domach

Gdy na dotknięty kataklizmem obszar weszli ratownicy, zwęglone ciała ofiar leżały na parujących strumieniach lawy. CONRED podał, że liczba ofiar śmiertelnych sięgnęła 25 osób, jest wśród nich jeden pracownik tej agencji. Oraz kilkoro dzieci, co najmniej troje.

BBC donosi, że rzeka wrzącej lawy zaskoczyła mieszkańców El Rodeo, zabijając i paląc w ich własnych domach. - El Rodeo zostało spalone. Z powodu lawy nie byliśmy w stanie dotrzeć do wsi La Libertad, być może tam także zginęli ludzie - mówił lokalnej stacji radiowej Sergio Cabañas.

Stan klęski żywiołowej

W departamentach Escuintla, Chimaltenango i Sacatepequez ogłoszono czerwony alarm pogodowy. Prezydent Gwatemali Jimmy Morales zwołał pilne posiedzenie rządu, aby ogłosić w nich stanu klęski żywiołowej. Minister zdrowia Carlos Soto zapewnił, że wszystkie szpitale są w stanie gotowości, by nieść pomoc poszkodowanym. To była największa od 1974 r. erupcja wulkanu Fuego.

Wulkany to magnes na turystów

Te codzienne, dużo spokojniejsze, są bardzo widowiskowe i ściągają do regionu tłumy turystów. Właściwie można stwierdzić, że wulkany są magnesem na turystów i trudno się dziwić, że Gwatemalczycy, mając ich na terenie kraju blisko 40, korzystają z tego, przygotowując kompleksową ofertę zwiedzania.

W Gwatemali byłam w lutym 2018 r., wjechałam przez przejście graniczne z Belize i podróżowałam z północy na południe - od miasta Majów w Tikal, w stronę Pacyfiku. Naturalną koleją rzeczy wybrałam na przystanek i bazę wypadową miasteczko Antigua, ponieważ w okolicy sporo jest atrakcji. A i sama Antigua warta jest zwiedzenia. To dawna stolica Gwatemali, spustoszona przez dwa silne trzęsienia ziemi pod koniec XVIII w. (wtedy podjęto decyzję o przeniesieniu stolicy do bezpieczniejszego miejsca).

Nasz wybór pada na Pacayę. Co czynny wulkan, to czynny, większa adrenalina! I taka jest motywacja wszystkich turystów. Za jedyne 60 quetzali (ok. 30 zł) można poczuć się nieznającym strachu odkrywcą.