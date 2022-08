Niedoceniana europejska stolica. Polacy często ją omijają

Bratysława znajduje się trochę w cieniu bardziej popularnych stolic – Budapesztu i Wiednia – a szkoda, bo ma niezwykle dużo do zaoferowania. Dziennikarka Wirtualnej Polski odwiedziła stolicę Słowacji i sprawdziła jej największe atrakcje. - Bratysława to miasto kontrastów. Wąskie brukowane uliczki zachęcają do romantycznych spacerów i tego, żeby poczuć ducha miasta, a jest ty naprawdę klimatycznie – mówiła Monika Sikorska w programie Newsroom.

