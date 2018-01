Niedźwiedzie nie chcą spać. Wszystko przez ciepłą zimę

W ciągu ostatnich kilku tygodni wielokrotnie widziano w podkarpackich lasach niedźwiedzie – m.in. w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Te ogromne ssaki powinny już dawno zapaść w sen zimowy, jednak przez wysokie jak na zimę temperatury, wcale nie mają zamiaru kłaść się spać.

W tym roku sen zimowy podkarpackich niedźwiedzi może być wyjątkowo krótki. Ciepłe dni, topnienie śniegu oraz opady deszczu sprzyjają przerwaniu zimowej drzemki. Jak tłumaczy Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, zapadają w sen dopiero wtedy, kiedy spadnie co najmniej pół metra śniegu, a przez kilka dni termometry będą pokazywały co najmniej 10 st. poniżej zera .

Na Podkarpaciu od początku lat 70. XX w. ponad sześciokrotnie wzrosła liczba niedźwiedzi . 40 lat temu było ich zaledwie 20 i występowały jedynie w Bieszczadach. Na początku lat 90. ich populacja wzrosła do 50. Obecnie w południowo-wschodniej Polsce, przede wszystkim w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim, jest ok. 200 tych drapieżników, które stanowią ok. 90 proc. polskiej populacji.

Co ciekawe, coraz częściej można zauważyć u występujących na terenie Polski niedźwiedzi zjawisko synantropizacji, czyli zaniku instynktownego strachu i skłonności do przebywania w pobliżu ludzi. Powód jest prosty – jest to dla nich prosty sposób na zdobycie pożywienia. Spotkanie z misiem wydaje się tylko na pozór przyjemne. Dorosłe osobniki ważą nawet 300 kg. Ponadto są zaliczane do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.