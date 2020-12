Niemcy. Słynna rzeźba w Alpach Bawarskich przepadła

Na zboczu szczytu Grünten w Alpach Bawarskich, na wysokości 1738 m, przez kilka lat stała 2-metrowa rzeźba. Służyła za punkt orientacyjny, ale nie tylko – przyciągała turystów również swoim kształtem. Co ciekawe, serwis Google Maps oznaczył ją nawet jako… pomnik kultury.

Po rzeźbie został tylko pień

Pod koniec listopada okazało się, że rzeźba zniknęła. Został po niej tylko pień i trociny. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie, ale i dla niej ta sprawa jest problematyczna. - Nie wiemy, czy to przestępstwo, czy nie - powiedział Holger Stabik, rzecznik lokalnej policji, w rozmowie z Allgaeuer Zeitung. Wyjaśnił, że nie da się ustalić poszkodowanego, ponieważ nie jest znany właściciel obiektu.

Jak przekazuje TVN24, jedna z teorii powstania rzeźby mówi, że mógł to być dowcipny urodzinowy prezent, którym grupa młodych mężczyzn postanowiła obdarować przyjaciela. Niestety jubilatowi podarek nie przypadł do gustu, więc pomysłodawcom nie pozostało nic innego jak wciągnięcie go na górę na saniach, aby inni mieli okazję docenić ich wyobraźnię.