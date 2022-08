Niewiarygodnie dobra jazda Mega Coaster Game Expert Hyperion. Zagrajmy w to razem

Nic więc dziwnego, że konstrukcja aż czterokrotnie została utytułowana prestiżowymi wyróżnieniami o znaczeniu międzynarodowym. Już w 2018 roku otrzymała nagrodę "European Star Award 2018 - 1 miejsce dla Mega Coaster Hyperion w kategorii Best New Coaster", a także zyskała odznaczenie "Parksmania Award 2018 – wyróżnienie dla Mega Coaster Hyperion w kategorii European Top Attraction". Dwa lata później w konkursie "Park World Excellence Awards Hyperion" zdobył 2 miejsce dla w kategorii "2020 Best Roller Coaster". Trzy lata po swojej premierze konstrukcja w dalszym ciągu nominowana jest do wielu nagród, a w tak istotniej dla parków rozrywki jak "European Star Award 2021" w kategorii "EUROPE’S BEST STEEL COASTERS" – Hyperion wśród wszystkich tego typu atrakcji na Starym Kontynencie trafia na wysokie siódme miejsce.