Nieznana strona inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. "Ubierają się jak baletnice"

Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem co roku przyciąga tysiące miłośników historii. Tegoroczna odbywa się 13 lipca, ale dzień przed nią miała miejsce próba generalna - tzw. próba na wesoło. Nie każdy wie, czego wtedy się spodziewać, dlatego sprawdziliśmy to i pękaliśmy ze śmiechu. Ciężko wypatrzyć wówczas rekonstruktorów w uzbrojeniu. Mają oni na sobie wymyślne kostiumy, którymi starają się zaskoczyć reżysera inscenizacji i wywołać salwy śmiechu u publiczności. Udaje im się to w 100 proc. - Jestem zestresowany. Próba generalna jest dla mnie jedną wielką zagadką. Ja nie wiem nigdy, co się wydarzy, ubierają się jak baletnice, albo wjeżdżają czterej pancerni na koniach - opowiada w rozmowie z WP Krzysztof Górecki, organizator historycznej części inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. - Oni robią wszystko, by mnie zaskoczyć.

