Nigdy tak nie rób. Największy błąd podczas spotkania z rekinem

Media zbyt często podkręcają informacje o atakach rekinów na turystów. W rzeczywistości zdarzają się one znacznie rzadziej niż np. wypadki samochodowe. - Co roku odnotowuje się zaledwie kilka śmiertelnych ataków, a kilkanaście lub kilkadziesiąt to przypadki ugryzień. Słyszymy o tych największych, więc wydaje się to bardziej niebezpieczne niż jest w rzeczywistości. W wielu miejscach wejście do wody jest mniej niebezpieczne niż sama podróż na plażę, ale o tym już nie słyszymy – mówi w rozmowie z Moniką Sikorską dr Mike Heithaus, biologiem, specjalizujący się w rekinach. Ekspert wyjaśnia, co robić, aby uniknąć ataku rekina oraz jak się zachować w przypadku bliskiego spotkania ze zwierzęciem.

