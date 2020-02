Nintendo z nową atrakcją. Do Legoland i Disneyland dopiszmy Nintendo Park

Tematyczne parki rozrywki powstają na całym świecie. Najbardziej znane są chyba te w klimatach Disneya i klocków Lego. Niedługo czekają nas też atrakcje od Nintendo. W tym roku w Japonii, a w 2023 w USA.

Królewstwo Grzybów, przejażdżki Mario Kart i wiele więcej w Nintendo Park

Jak powiedział Thierry Coup z Universal Creative - "Najbardziej kultowe miejsca i doświadczenia Nintendo zostaną przeniesione do prawdziwego świata, w tym Mushroom Kingdom, Peach's Castle, niesamowite przeżycia jazdy z Mario Kart, Bowser's Castle, Yoshi’s Adventures i wiele innych." Jeśli za kilka lat będziecie się wybierać do USA (lub w miarę niedługo do Japonii) i lubicie gry Nintendo, parki rozrywki na licencji tego azjatyckiego potentata elektronicznej rozrywki będą świetnym miejscem do odwiedzenia.