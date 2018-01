Norweg wpadł do Motławy. Z wyziębieniem organizmu trafił do szpitala

Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w Gdańsku. W okolicy ulic Stągiewnej i Długie Ogrody do rzeki wpadł mężczyzna, jak się później okazało – Norweg. Dzięki sprawnej interwencji strażaków skrajnie wyziębiony pechowiec został wyciągnięty z wody i niezwłocznie przewieziony do szpitala.

Jak wynika z relacji świadka, przed godz. 7 rano mężczyzna kiepsko się poczuł, wychylił przez barierkę i wpadł do Motławy. Temperatura powietrza wynosiła wtedy kilka stopni poniżej zera. Przechodnie próbowali mu pomóc i rzucili koło, ale nie był w stanie go złapać. Strażacy wezwani do akcji ratunkowej zdołali wyciągnąć nieszczęśnika za pomocą liny. Ponieważ na skutek przebywania w lodowatej wodzie temperatura ciała obywatela Norwegii spadła do 32 st. C., został natychmiast odwieziony do szpitala. Portal gdansk.naszemiasto.pl poinformował, że ratownicy wyczuli od mężczyzny woń alkoholu.