Nowa atrakcja w Krakowie. Internauci komentują: "Głowa smoka do wymiany"

Smok à la guziec to niejedyny problem

Choć wielu osobom pomysł smoczych figurek przypadł do gustu, to pojawiły się głosy, że to zbyt duże nawiązanie do słynnej wrocławskiej atrakcji. "Smoki fajne, ale sam pomysł jest chyba kopią wrocławskich krasnali" - komentuje jedna z internautek.