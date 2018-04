Nowa atrakcja w Zatorze. Będzie ekstremalnie jak nigdy dotąd!

Od najbliższego weekendu w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze dostępny będzie nowy rollercoaster - Speed Water Coaster. Miłośnicy adrenaliny czekali na tę atrakcję z zapartym tchem. To najwyższe i najszybsze na świecie takie urządzenie wodne.

Na filmie opublikowanym przez park rozrywki, można zobaczyć, że już wielkich emocji dostarcza sam wjazd na wysokość 60 m. Wagoniki rollercoastera w kształcie łodzi osiągają prędkość 110 km/h i pokonują 688 m toru w dół, w górę i w bok. Na trasie znajdują się liczne zakręty, spadki oraz niespodziewane wjazdy do wody. Czas przejazdu wynosi ok. 118 sekund, ale emocji nie brakuje!

Z atrakcji będzie można korzystać od 14 kwietnia . Jak informuje PAP, wagoniki mogą zabrać jednorazowo 10 osób, co w połączeniu z kilkoma łodziami daje wysoką przepustowość tej atrakcji.

W tym sezonie w Zatorze ma zostać otwarta jeszcze jedna atrakcja - Hyperion. Przez niecałe 1450 m będzie jechać z prędkością 142 km/h. Spadek przy pierwszym zjeździe wyniesie 80 m w dół, przy 85 st. nachylenia, a zakończy go wjazd do ogromnego tunelu. Na konstrukcji zainstalowane będą dwa wagony po 28 miejsc. Ale to z pewnością będzie atrakcja tylko dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach. Liczne zakręty, przeciążenia, efekty wodne, podziemny tunel, a nawet stan nieważkości, które czekają na trasie, niejednego mogą przerażać. Nie obędzie się bez pisków i okrzyków.