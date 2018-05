Nowa okładka National Geographic powala na kolana. Pokazuje ogromną skalę problemu związanego z zanieczyszczeniem wód

Popularny magazyn podróżniczy po raz kolejny zachęcił opinię publiczną do dyskusji. Tym razem za sprawą tematu związanego z zanieczyszczeniem mórz i oceanów. Wiele osób przyznaje wprost: najnowszej okładki miesięcznika nie da się nie zauważyć.

Wystający ponad powierzchnię wody wierzchołek góry lodowej? To tylko pozory. W rzeczywistości to wynurzający się jeden z rogów reklamówki. Zdjęcie, które pokazano na okładce czerwcowego numeru miesięcznika National Geographic poruszyło wiele osób. Oznacza to, że cel został zamierzony: wywołano dyskusję na temat tworzyw sztucznych, które mają destrukcyjny wpływ na środowisko – przede wszystkim na morski ekosystem.