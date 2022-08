Nowa zajawka Polaków. Czy SUP-y wyprą kajaki?

Miłośników SUP-ów w Polsce przybywa. Nie ma się co dziwić, bo jak mówi Asia Borowska, organizatorka spływów, nie jest trudno nauczyć się pływać na SUP-ie. - Trzeba przyjść i spróbować swoich sił - zachęcała w programie "Newsroom WP". - Można na początek zacząć od klęczenia, bo to jest łatwiejsze. Tak naprawdę nawet bycie wysportowanym też tutaj nic nie znaczy. Trzeba przyjść i poćwiczyć równowagę. Czy SUP-y wyprą kajaki? Chyba nie ma na to szans, bo jedno i drugie ma swoich fanów. Ale, jak przyznała rozmówczyni, coraz więcej Polaków zakochuje się w SUP-owaniu. A nas to wcale nie dziwi!

