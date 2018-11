Nowe etapy rozwoju w Energylandii. Rekordowy Roller Coaster w 2020 roku!

Park Rozrywki Energylandia w Zatorze zaplanował nowe etapy rozwoju na najbliższe lata. Zagospodarowany ma zostać teren mierzący 150 ha powierzchni. Wśród imponujących inwestycji zaliczyć należy m.in. kolejny, rekordowy Roller Coaster.

Sezon 2018 dla Energylandii był bardzo owocny, czego najlepszym dowodem jest liczba gości sięgająca blisko półtora miliona. Był to także czas, w którym zaprezentowano flagowego, największego w Europie Mega Coastera HYPERION, a także powiększono wodną strefę Water Park o część Tropical Fun z 10 zjeżdżalniami. W tym miejscu warto dodać, że w tym sezonie Energylandia została nagrodzona trzema prestiżowymi nagrodami: 1 miejsce European Star Award 2018 dla Mega Coastera Hyperion w kategorii "Best New Coaster", 1 miejsce Park World Excellence Award 2018 Europe dla Speed Water Coastera w kategorii "Water Ride of The Year" (pokonując tym samym atrakcje największych europejskich parków rozrywki), a także statuetką Parksmania Award 2018 dla Mega Coastera Hyperion w kategorii "European Top Attractions".