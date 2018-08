Nowe inwestycje w Dubaju. Metropolia rozbudowuje swoje mariny

Dwóch największych deweloperów Dubaju ogłosiło projekty nowoczesnych i spektakularnych marin, które powstaną w centrum miasta. Twórcy Dubai Creek Harbour wierzą, że staną się ona nową Riwierą Bliskiego Wschodu.

Zgodnie z planem, marina w Dubai Creek Harbour zostanie otwarta jeszcze w grudniu tego roku. Powstały kompleks, obok przystani dla 81 jachtów i superjachtów, pomieści także luksusowy klub jachtowy, centrum handlowe, rozrywkowe i gastronomiczne oraz nowy hotel należący do sieci Vida Harbour Point. Specjalną atrakcją mariny będzie unikatowa interaktywna fontanna anty-grawitacyjna. Projekt mariny ma nawiązywać kształtem do muszli ostryg, podkreślając tym samym początki Dubaju związane z połowem pereł. Twórcy Creek Mariny wierzą, że stanie się ona nową Riwierą Bliskiego Wschodu.

Z kolei największy konkurent Emaar, deweloper Nakheel inwestuje 15 mln AED (ok. 15 mln zł) w nowe mariny na Palmie Jumeirah w Dubaju. Do końca tego roku powstaną 44 miejsca postojowe dla jednostek o długości do 30 metrów. Po zakończeniu projektu w sumie na dubajskiej palmie będzie aż 600 miejsc do cumowania łodzi i jachtów.