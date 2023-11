Nowe inwestycje w Energylandii

Sezon letni 2023 w Energylandii dobiega końca, a ostatni dzień zabawy to 29 października 2023. Jednak nie martwcie się, to nie koniec atrakcji ani nowych inwestycji. Już wkrótce możemy się spodziewać NOWOŚCI! Winter Kingdom - zimowa kraina pełna magii świąt i zimowych atrakcji, gdzie śnieg i światło choinek tworzą niezapomnianą atmosferę. Białe szaleństwo, ślizgawki - to tylko część tego, co czeka na Ciebie podczas Winter Kingdom. W sezonie 2024 nowością będzie Sweet Valley - siódma strefa zabawy w Energylandii. To miejsce pełne cukierkowych atrakcji, od karuzel po roller coastery, które zachwycą zarówno dzieci, jak i rodziców.