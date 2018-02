Nowe obietnice Ryanaira. Szybsze odszkodowanie, większa punktualność, więcej ekologii

Ryanair przedstawił nową odsłonę programu "Coraz lepsi", dzięki któremu pasażerowie mają zyskać nowe udogodnienia. Najważniejszą zmianą jest skrócenie do 10 dni terminu wypłaty odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot.

Do tej pory rekompensaty były wypłacane w ciągu 4 tygodni. Kenny Jacobs, dyrektor ds. marketingu Ryanaira powiedział gazecie "The Independent", że jeśli nie wystąpią żadne zakłócenia, to pasażerowie Ryanaira otrzymają pieniądze szybciej niż klienci innych linii.