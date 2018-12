Nowe odkrycie zmienia wiedzę o pochodzeniu człowieka

Odkrycie kamiennych narzędzi sprzed 2,4 miliona lat podważyło teorię o tym, że pierwsi ludzie pojawili się w Afryce Wschodniej. Całkowicie jej jeszcze nie obaliło, ale pojawił się wielki znak zapytania.

Przełomowego odkrycia badacze dokonali w Algierii. 250 kamiennych narzędzi i towarzyszące im 296 fragmentów zwierzęcych kości znaleziono w Ain Boucherit, stanowisku archeologicznym niedaleko miasta Satif (około 320 kilometrów na wschód od Algieru). Mają 2,4 miliona lat, czyli o 400 tysięcy więcej "niż powinny". Do tej pory bowiem najstarsze ślady człowieka na północy Afryki były znacznie młodsze.

Wcześniej podobnie stare narzędzia znajdowano tylko w Afryce Wschodniej. Tamte, z Etiopii i Kenii, są datowane jeszcze wcześniej, ich wiek szacuje się na 2,6 - 2,8 miliona lat. Należały do kultury olduwajskiej, najstarszej w paleolicie.

Znalezisko w Algierii burzy dotychczasowe przekonania. Przodkowie człowieka żyli na obrzeżach Morza Śródziemnego dużo wcześniej, niż sądzono. Badacze, którzy opisali swoje odkrycie w "Science" uważają, że otwiera ono drogę do jeszcze starszych znalezisk, co z kolei daje pole do nowych teorii o pochodzeniu naszego gatunku.