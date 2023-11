Nowości w Energylandii!

Choco Chip Creek to flagowa atrakcja strefy, która charakteryzuje się zaskakująco długą trasą toru, mierzącą 1200 metrów. Zwany przez producenta junior coaster składa się z pociągu przypominającego lokomotywę parową oraz wagoników i zabiera na pokład 32 pasażerów. Podróżując po konstrukcji wysokiej na 16,5 metra osiągamy prędkość 55 km/h. Dziecięcą radość sprawi także jazda na roller coasterze - Honey Harbour, którego wagoniki rozpędzą się do 46 km/h. Jego wysokość wyniesie 11,7 m, a długość toru 254 metry. W cukierkowej krainie pojawi się również Candy Carousel – mowa o wiedeńskiej karuzeli, symbolu parków rozrywki. Bajkowy klimat Sweet Valley wprowadzi Crazy Barn, czyli szalony domek, przypominający stodołę, lecz zainstalowany na… kurzej łapce! Lubiący obroty, wznoszenia i nachylenia odnajdą się w tym miejscu doskonale! Fanów atrakcji wodnych zaciekawi Bumble Boats, czyli niewielkie gondole poruszające się po spływie wodnym. Bon Bon Balloon to urocza karuzela jakiej w Energylandii jeszcze nie było! Atrakcja pozwoli Wam oderwać się od ziemi i wzbić w chmury! 8 balonów pomieści do 32 osób jednocześnie. Poruszając się po słodkiej dolinie trafimy do Mini Track’ Tour stylizowanej farmie lizaków, przez którą przemierzymy 4 osobowymi pojazdami przypominającymi ciągniki rolnicze. Szóstą atrakcją będzie Candy Critters – interaktywna karuzela stylizowana na stare drzewo. Centralną atrakcją strefy będzie zakręcona karuzela Twis’Tea, wyposażona w 12 filiżanek, które pomieszczą 60 osób jednocześnie. Podobnie jak w pozostałych strefach Parku także tutaj znajdą się obiekty gastronomiczne i sklepiki ze smakołykami i gadżetami. Toffee Theatre to miejsce, w którym każdy Gość Energylandii będzie mógł zobaczyć niesamowite pokazy w wykonaniu utalentowanych artystów.