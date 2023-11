Nowy trend spędzania wolnego czasu w Chinach

Oderwij się od codzienności

Dziś spokojnie można powiedzieć, że rozwój kempingu w Chinach to zarówno moda na odpoczynek jak i sposób na zbliżenie się do natury, spokój i nawiązywanie kontaktów społecznych. To zjawisko, które zmienia krajobraz i przemysł turystyczny tego ogromnego kraju. Chińczycy odkrywają, że spędzanie czasu na łonie natury, może być nie tylko formą relaksu, ale przede wszystkim pozwala docenić uroki otaczającego ich, naturalnego środowiska. To także możliwość oderwania się od codziennego stresu i zgiełku, a także naładowania baterii wśród piękna przyrody.