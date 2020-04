WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 5 mołdawiaurbex historyschronzsrrnaddniestrze 1 godzinę temu Obiekt 1180. Z wyprawą do tajnego radzieckiego bunkra w Mołdawii Zapomniany przez prawie trzy dekady bunkier, zlokalizowany w miejscowości Olişcani niedaleko granicy z Naddniestrzem, odwiedziła ekipa Urbex... Rozwiń bo miesięcznej przerwie wracamy i … Rozwiń Transkrypcja: bo miesięcznej przerwie wracamy i zaczynamy wyprawą z grubej rury Dziś zabierzemy was do wnętrza tajnego 3 piętrowego Radzieckiego z Koroną którego zapewne widzieliście na filmie Bartka z kanału bez planu z zasypia liście nas na Instagramie tobą wiadomości aby odwiedzić to miejsce więc jesteśmy i pozdrawiamy z ostatnio dostępnego piętra ale na wstępie kilka słów historii schron a konkretnie obiekt 11,80 znajduje się w północnej części najbiedniejszego państwa Europy niedaleko granicy z nadniestrze nadniestrze też odwiedziliśmy ale zobaczycie jak w kolejnych odcinkach trzynastopiętrowy schron wybudowano w latach 80 jako zapasowe stanowisko dowodzenia o Warszawskiego a konkretnie miał służyć koordynacji działań Południowej grupy wojsk Armii Radzieckiej oraz niewykluczone że mógłby zapewnić również Schronienie radzieckim władzą mieli tą podczas ataku strony Ameryki jednak bezpośredniego uderzenia Atomówki nie wytrzymałby pokaźnych rozmiarów konstrukcja liczy sobie 36 m szerokości i 60 m głębokości chociaż tak oficjalnie to nikt tego nie potwierdził No bo oficjalnie obiekt 11 80 nie istnieje inżynierów ściągnięto z różnych stron w Związku Radzieckiego tak aby się nie znali i nie mogli przez te informacje o miejscu budowy i przeznaczeniu do 1991 roku na terenie wokół bliźniaczych schronów bo mamy je 2 znajdowała się pilnie strzeżona radziecka baza przed wyprawą przeczytaliśmy internet w poszukiwaniu informacji o stronach ale nawet na rosyjskojęzycznych stronach informacje są szczątkowe i w sumie istnieje jakiś stary film pokazujący poziomy ale nic konkretnego w naddniestrzańskiej przychodzie towarzyszyli nam przyjaciele i rodzina oraz postać którą na pewno znacie Roman fanpolszy ekipa zwarta i gotowa zaczynamy kolejną wyprawę kurde Stęskniłem się za wami to chyba złomka właśnie za chwilę przez błoto się przebiera liśmy jedziemy do najważniejszego do 13 bunkrów Dzień dobry Pokaż się Jakubowi betonu betonu i metalu masz tak A to jest ten pierwszy to jest tylko pierwszy i tylko to można wejść Tak tylko tamten bo akurat on to jest ten to jest równa b ze strony można Ty ale zobacz że to było zbrojone asztuk aż to było zbrojenie wszędzie dookoła tylko usypany z ziemi a na to nawet wszędzie zobacz tutaj też takie metalowe ogromne są 60 m ogromnych po drodze wojny atomowej to musi musiał podać na uderzenia przetrzymywać No i patrz Nie sądzę że gdyby na to że są one atomówkę coś by wytrzymał nie Czy istnieje taki mądry ubezpieczeniowy nie uderzę Nie raczej nie ale że to jest 60 metrów w dół No zobaczymy Do ilu tam dać radę zejść No dobra no to co będziesz u góry mamy no jakieś tam się pokręcę ci tam prędzej jakąś dziurę to nie No dobra to jak najbardziej się Tak idziemy do pokoju 160 m a żeby tego było to jeszcze po drugiej stronie jest bliźniaczo podobne drugi 36 m na 60 m głębokości więc one są ogromne Jak wracałem to zauważyłem pewną rzecz 1 Skąd jest 102 a po bokach są takie same cylindry Tylko że troszeczkę mniejsze pomoże czterokrotnie mniejsze ale też i obejdę cały cały ten teren dookoła i zobaczę czy może iść do tego drugiego ekranu do tego do którego Roman jeszcze nie wchodził ale no Zobaczymy pożyjemy zobaczymy No zobacz jakie ma cena drzwi tutaj w ogóle jedna śluza to musiałbyś betonem wszystko z tyłu tak będzie że takiego mógł jeszcze nie widziałem tak ogromnego po prostu przeogromna jeszcze powiedzieć że bunkry dla najważnie Związku Radzieckiego taki było parę ponieważ jeden Właśnie był tutaj w Mołdawii jesteśmy teraz 1 w Związku Radzieckim 1 w Azerbejdżanie Ukraina i Białoruś więc ich naprawdę było niewiele plecaki No dobra to zostawię plecak zostaw plecaki coś z kamery będziesz musiał wziąć kręci tylko myślisz że Kuba Wyszedł Mogę się nie zmieścił kurczak mogłoby tak być no drewno rzeczywiście osobowy by nie przyszli właśnie spadać tam Ile to jest to co widać to jest jakieś 40 30 m w dół to jest czekaj tak żeby zobrazować jak to jest głęboko o echo echo życie taty Przemysław as podskoczyło wszystko tam masz to jest Pewnie do Zagłębie bo oni to zalewa i na początku więc i to jest stylu to jest lita skała w tym momencie jak tutaj miejscowy mówią że to jest 15 pięter w dół a wyobrażacie to nie są typowe blokowy Biedra Każde piętro 3 m no 70 m Czekajcie to jeszcze jest zakręt wiem i to prowadzi w stronę bunkru Kiedy Wielkanoc przykryte płytami którą poodpadały metal beton metal zwykle robią to z brązem zbrojonego betonu tak samo jest wykonany ten ten stron który został chłopaki naprawdę dobrej jakości stal Zobacz czy ona jest pod ziemią ale tak naprawdę jeżeli by się jeszcze oczyścił od ona jest data do użytku potem mamy duże duży tonów zbrojonego oczywiście i następnie mamy chyba znowu metal czyli tworzymy takie betonowo metalowe opaski Pewnie będziecie tam okej to podaj terminy tak to jest taka śmieszna stabilna jak ten bunkier wyrwać bo wiesz ja w sumie wszędzie jest tutaj nic nie widać ale jak gadaliśmy na górze że uderzenia atomowego by nie wytrzymał Oby nie wytrzymało ale takie solidne bombardowanie co nawet by nie odczuli tego że to jest ten cylindryczny kształt o więc Moje zdanie jest takie że w tych tutaj okrągłych polach techniczne rzeczy pamiętajmy o tym że takie strony nam Bank potrzebowały dużo energii dużo paliwa dużo powietrza i tak dalej i trzeba im to było zapewnić Widziałem gdzieś taką rodzinę ale nie jestem pewien czy akurat konkretnie to był ten schron bo no trzeba by tam było zanurkować w poniżej tam któregoś piętra bo są zalane żeby to potwierdzić ale taka konstrukcja wynikała z tego że Pudding mogły też by się cały system chłodzenia Pamiętajcie że jak to było jak puszka to naprawdę powinna być dobra wentylację Za chwilę przyjdzie z tego tematu bo ją widać na tym więc mamy cylinder a na dole takie nóżki No a te koła tutaj te obszary to prawdopodobnie były generatory tak szybko wykuć zejście No nie tutaj tego zajścia nie ma ale zapewne była kiedyś klatka schodowa Gdzie ty jesteś i jak tam niżej zejść tam tam a No to musimy jej poszukać bo jeszcze nie znaleźliśmy No dobra to Idziemy szukać dalej tam gdzieś musi być drabinka jeszcze panuje z drobinach No i myślę jak przyszedłeś musisz się spuścić na nogach pracy pierwsze szczebelki No to weźmiesz nie czuje się zbyt pewnie jest zrobiona z drewna inni sposobami jakiś bus kierowców choć trzyma 95 kg jest naprawdę stabilna więc chwilę trzeba tym ludziom którzy ją zrobili i mam nadzieję że jeszcze mi posłuży do wejścia na góry tym wiek typu Potrzymaj mi piwo Jak zobaczyć jak się nudzimy intesys tutaj być zdecydować to takie wielkie o średnicy 36 m głębokości 60 ja się może znajduje na piętnaście 28-go niewielkie i to jest takie jakie sporty niby na półkę program ale niżej już nie ma co jeść a będziesz miał każdego Znajdujemy się na trzecim poziomie przyjdzie się na czwarty który jest tutaj Łukasz gdzie O kurczę Iza zdechła woda jest lekko człowiek i przyszły jako kolejna drabina Wyślij wyjdę to z tymi drabinami o góry do góry to człowiek który je zrobił dostanie ode mnie jak tylko się dowiem zgrzewkę piwa w zgrzewkach kwinta bo zrobił świetną robotę niestety te światełko nie jest takie szerokokątne jak GoPro jakaś kolejna drabinka nie wiem co ci ludzie co robią zrobili ale chyba komuś się nudziło codziennie tutaj przychodzi w przerwie wakacyjnej za pewnych Jakiś uczeń robi drabinki sobie pomieszczenie są takie same jak były tak pójdę zobaczyć jak to wygląda po tej stronie gdzie się tak da wynurzyć teraz na minus czwartej chyba jest tam jest Łukasz jak wyjdziecie znaleźliśmy ją i mamy dwójkę tak naprawdę nie wiem czy Docelowo to miała być dwójka ale nie on tak nazywam Ponieważ od pierwszego więc on dostał miano jedynki Ale był tutaj powiat zrobiony No i właśnie to o czym wam mówiłem wcześniej system wentylacji Zobacz tego było Nie wiem czy na jedno pomieszczenie przypadał jeden taki kwadrat i wywiew ale wydaje mi się że wszystko było zrobione na zasadzie Gravity Powietrze ucieka do góry więc nie trzeba było marnować energii żeby jeszcze to powiedz to wyrzuć wyrzucić do na zewnątrz z Koroną ale tutaj to się wszędzie powtarza jest to zrobione Zauważcie tylko przy brzegach tego bunkra a to wszystko dlatego że łatwiej jest taką rurę poprowadzić na zewnątrz mi się prowadzić przez środę ponieważ będziemy mogli mieli się czego chwytać ale jeszcze druga sprawa jest taka że ten cały stron miał podłogę techniczną ona nie była na takiej wysokości jak pewnie widzieliście u chłopaków tylko znaczy jest na takiej wysokości tego miała być na wyższej i cała infrastruktura miała iść pod nim Przyjrzyjmy się temu z bliska raz aha Dobra już się skończyła zobaczymy następny to taka sama głębokość A jak zapalimy lampę to się coś tam bardziej One idą głębiej głębiej tego nie widać w kamerze Chociaż spróbuj jeszcze się przełączyć na odkręcić wam tutaj bardziej światło tylko może się trochę przycinać ale no ja nie widać tego tam pod spodem jest druga rura i dobra to bo spodem jest druga Różana prawdopodobnie biegnie w dół czyli te kwadraty wystają tylko tylko na zewnątrz czyli czyli one są jakby kończącym LM a głębiej głębiej są po prostu okrągłe okrągłe rury rozpadu na jeden pomysł Nie przypadkiem bo zgasiłem latarkę Jak masz to prawdopodobnie nie widzi się nic może jakieś małe małe są świetne I tak generalnie jak wygląda świat 10 m pod ziemią i tak widać wygląda w pełni światło bo mam 16% baterii ale szczekający jeszcze mam jedną Łukasza Zazwyczaj to przejście były Tutaj w lewo od wejścia na górze jakby się w ogóle ten Laysy węża opowiem wam jak wyjdziecie na takiego bunkra nie widziałem to jest po prostu przeogromny może przyjdę jeszcze to A jak teraz jest przejście tylko i wyłącznie tą klatką bo to już niestety dalej nie pójdę spać tam jeszcze zobaczę Dobra tutaj mamy kolejne wejście do potrzebował twojej pomocy Łukasz jest złamana musisz na 3:00 od razu byśmy trzeba go pro Dobra to jest minus piąty jestem na minus piątym powiem ci że ten jest jakiś mocno wybór Zgadza się dobra zobaczymy tam jak to wygląda bo tam jest ta klatka schodowa No musimy jej mówić gdzie jesteśmy tak żeby się o nas nie martwili i zobacz to masz tą klatkę schodową No i Halo no siema Ja Jest tu ktoś to na czym stoimy tak bo tam i tak nie wiedziałem że już nie da się niżej zejść Ty ale tam jeszcze jest zejście niżej niżej w ogóle mnie do samego końca jak się dobrze uda zajedziemy jeszcze z 1 level zejdziemy Halo jesteśmy nad minus 5 i są widoki na minus 7 więc na tą chwilę z nami wszystko dobrze idziemy niżej wszyscy mówią że jak osiągnąć sukces Cofnij się górę a ona sukcesami w sumie my na razie sukces osiągniemy jak wstaniemy na dole na górze i przebijam sobie piątkę No dobrze no jak widzicie No ale jedziemy Znajdujemy się na minus 6 jako jest coraz mniejsze już prawie w ogóle nie ma Nie wiem czego to zależy zwłaszcza że więcej jest tych wad i tak do pomieszczenia będą coraz takie bardziej rzeczywistym wyglądzie a z tego względu po prostu że że że że ich nie do skradli akurat bo tutaj z rosyjska inaczej ludzie już tutaj nie jeżdżą na złom Co to znaczy Żyć w oszustwie coś tam coś tam w domu strachu to oszustwo No tego nie wiem na pewno nie budowali byle czego i tym bardziej taki chociaż nie budowali byle czego ale takich obiektów do tego używało się naprawdę produktów pierwszego gatunku i to skopał troszeczkę bo jest dziura i to taka naprawdę fest ona chyba sięga tyle co ten chleb więc jak będziecie chodzi tutaj czy gdziekolwiek indziej to patrzcie pod nogi bo to Natalia niebezpiecznie A to nara nowa żadna Kartka nie nie zabierze stąd śmigłowiec to już w ogóle zapomnijcie Zobaczcie Tam jest taka dziura to by wymagało zejścia tędy a potem spuszczenia się na jakiejś linie tam głęboko albo No albo po prostu tam się spuszczają na linach a my nie mamy dzisiaj nic takiego było mega niebezpiecznie próbować wejść tam inaczej niż tak jak chłopaki wchodzili dlatego pójdę do nich i zobaczę co u nich słychać jeżeli w ogóle znajdę to jest drabina no no nie wiem czy jakoś dziwnie wchodzić na drabinę czy kombinowanie Przemysław 7 Zobacz mi o 7 minus 8 To jest ostatni przed wodą jeśli nic niżej nie ma Dobra idź bo to jest dosyć niebezpieczne chyba lepiej żebyś to przeszedł a za drabina możesz się złapać bo ona nie odpadnie prędzej to ona często już odpadnie Powiem ci tak jak uda nam się jeszcze odrobinę znaleźć co 7 Widzicie To to nie bo to jest 8 czyli tam jeszcze są dowody pozostanę nawet mówiono że to zostało zalane No ale dobrze Chodźmy może się jeszcze uda to tam zejść tam są jakieś drzwi dostać się do tych ziarno zobaczymy No gdzie Zobacz kolejna drabina to jakieś zdobywamy jak questy albo jakie stany też Mario coś wrzuca ten beczki taki King Kong no to co idziesz pierwsi Polacy którzy tam weszli jedno bo przez całe lata co tyle razy to też byłem chyba to może więcej ale nikt tam się nie odważył Puść jestem zaskoczony i bardzo wariatów Trzeba było jechać No to dlatego na to nie mogę ja na to nie się nie oddaje w ogóle żeby łazić po takim też mam lęk wysokości i powiem Ci że niektórzy czy mnie naprawdę spoko ogólnie od jak patrzę w tą otchłań możesz jak patrzę przez monitoring w kamerze to nie jest aż tak źle na bank większość z was się zastanawiać co jest takiego fajnego po prostu w dwóch klockach bar ich i nic więcej nie ma tam żadnego wyposażenia ani nic a właśnie to że to są chyba jedne z największych skarbów jakie w życiu to na pewno są największe skany jakiej widzieliśmy w życiu nie może nie do końca ich ogrom po prostu powoduje to że urbeks Ave serduszko bije coraz bardziej a wy dajecie łapkę w górę i subskrypcję po to żeby chłopaki dotarli do minus 400 do minus 666 jak patrzę na ciebie jesteś uwalona cały to boję się pomyśleć swojej córce No i bardziej czerwone niż na stronach znajdują się mniej więcej 30 m pod ziemią muszę na wesele uruchamia wyobrażenie tutaj na pewno jakaś stacja dowódcą był Aha widać te okienka nawet tak tutaj te okienka i zobacz i nie to było to samo albo coś podobnego albo jakieś tutaj mapy sztabowe mogły być i Zobacz nawet to są jakby takie podnośniki na których nie wiesz co mogło coś się znajdować w nawiasach się ludzie pracowali myśleć nad praktyką ale jak to wszystko zostało zrujnowane co nie ma już kompletnie nic Dobra czy to niżej już tylko woda czyli doszliśmy tak nisko jak się dało niż już można tylko z akwalungiem i w lato chyba się grzeje do wody można jeszcze wejść No zobacz by było zimno na tyle coś żeby chodzić po tej wodzie co byśmy mogli tam się przejść Google Zobacz co tam jest i czy tam warto iść Okej to jest to zjawisko zasypane stalowe drzwi ale wiesz co Chodź to zobaczysz to nas utrzyma spokojnie jak coś to jeszcze coś tam się to będzie że gdyby było przez tydzień 30 Trochę tam poszedł ale nie pójdę tam symbolicznie to od niego polem lodów bo nic nie znaleźliśmy się tak nic do tego bunkrach jak się tylko dało widzisz jest mamy to flaga z Niemcach ma swój adres masło Elbrus udało się zatem osiągnąć samotno teraz taka sama długa droga to że byliśmy nieobecni przez ostatni miesiąc nie znaczy że próżnowali śmy przez tydzień odwiedziliśmy trzy kraje w tym oficjalnie nieistniejące nadniestrze nagraliśmy więc kolejne odcinki które jak zawsze w piątek o 16:00 pytacie też o naszą książkę tak jest dalej dostępna w edycji limitowanej Ale zostało już niewiele sztuk ale co z jej kontynuacją to Przeczytajcie jeszcze raz rozdziałów gratuluję które piętro tak że jesteście osobami które to zrobimy udało się nie ma rzeczy niemożliwych koty koty i tutaj kończy się na sobie prawa po opuszczonym kompleksie 1183 lista byli sobie szczyt a przy okazji i dzięki wielkie przyjechaliście Pamiętajcie Instagramie Facebook i subskrypcje łapki w górę dla chłopaków No i co