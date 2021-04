Obostrzenia na Warmii i Mazurach. Burmistrz Orzysza o trudnej sytuacji przedsiębiorców

Orzysz to jedna z najpopularniejszych wśród turystów gmin na Warmii i Mazurach. Niestety, wielu tamtejszych przedsiębiorców nie może prowadzić swojej działalności ze względu na obostrzenia. Ilu z nich musiało zakończyć swoją działalność? – Widzimy zwolnienia i coraz większy odsetek bezrobotnych w branży turystycznej […] Sam pan Gołębiowski zastanawia się, czy nie zamknąć swojego hotelu. Rozmawiałem z największym operatorem turystycznym w mojej gminie, właścicielem Mariny Śniardwy w Nowych Gutach i on też ma wątpliwości, czy da radę się podnieść po okresie pandemii i obostrzeń – powiedział Zbigniew Włodkowski, burmistrz Orzysza, który był gościem programu Newsroom WP. Jakie są inne dramatyczne historie, które docierały do włodarza w ostatnim czasie?

