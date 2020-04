WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Wideo + 3 urbex historyodessakatakumby 1 godzinę temu Odeskie katakumby. Eksploracja największego na świecie systemu podziemnych tuneli Katakumby pod Odessą to największy na świecie system podziemnych tuneli. Mają aż trzy poziomy, a najniższy z nich znajduje się aż 60 metrów... Rozwiń Siema Witajcie na następnej wypraw … Rozwiń Transkrypcja: Siema Witajcie na następnej wyprawie przed nami a mianowicie za nami znajdują się największe katakumby na świecie A mianowicie co najmniej 2,5 km labiryntu z przyrody wszystko było zrobione dobrze grzecznie spokojnie i bezpiecznie jest razem z nami valentinas przewodnik I co wbijamy do środka Chodź tu zobacz na pewno wszyscy znaczy k pod Paryżem jednak to te odeskie są największe na świecie oficjalnie podziemne korytarze zlokalizowane są na różnych poziomach i głębokościach a ich Łączna długość sięga około 2,5 kilometrów powstały w pierwszej połowie 19 wieku na skutek pozyskiwania kamienia do budowy miasta istnieje niewiele oficjalnych i legalnych wejść do katakumb my jednak wybierzemy te mniej oficjalne Dlatego za Puszczając się w takie miejsce nie jedźcie nigdy sam i katakumby zabrały i niestety już nie oddały kilka ludzkich dusz To co zaczynamy wyprawę jakoś tam na dole znajduje się właśnie wejście do katakumb lekko na przypale nielegalne zapomnieć o wifi zapomnijcie o wszystkim telefonu nie wycisza podróż do tajemniczych odeskich Kraków teraz jesteś ciężko żeby skoordynować lampy z kamerą tam dalej zobaczyć jeszcze inne napisy wiesz nie tylko takie nice czasów 19 wieku gdzie tak naprawdę katakumby zaczęli robić tak naprawdę wydobywający wapieni na budowę miasta podest teraz idziemy nisko nisko jest tutaj no nie wiem z półtora metra dalej będzie lepiej ale wszystko jest wykonane Właśnie takiej Skarbiec to wapienie po trzecie ręką to to wszystko odpada teraz następna Górka Zobaczcie jakie nic nie widać jakie przewyższenie i to wszystko zwaliło się na dół warstwy ziemi się nakładają jedna na drugą jak kolory zmieniają nawet widać że to na dole tam gdzie macie teraz narysowaną tą strzałkę Widać że z tej sali na budynki kwadraty zrobić a oni w ogóle ten wapień wydobywa I co najciekawsze piłam i chyba ona tyle właśnie kruchy i na tyle miękki że dało się tak to robić fajne przykład jest właśnie o tych blokach są być idealnie obcięte kawałki tak tutaj jest kolejna kwestia bezpieczeństwa słuchaj Gdzie takich miejscach nastolatkowie dzieciaki przynosili dużo pali dlatego Cała Góra jak widzicie jest osmolona dół jest takiego koloru jakiego powinien być to wiadomo z tym leci do góry tak tak no ale to takie głupie przynosi ci podpalać tutaj Kuba gdzie może być później problem z tlenem chociażby albo z wycieczką jakby się coś stało ale wiadomo tak jak i u nas tak jak i to będzie na świecie tyle i ciekawe ile w ciekawych miejsc w stylu nieciekawych ludzi którzy chcą coś zniszczyć i teraz właśnie Jaka jest rozkmina Czemu bierzemy przewodnika bo możemy po prostu na pałę ale Czy mamy iść w stronę czy w tamtą stronę to nie wiemy a co jest najlepsze że później nie będziemy wiedzieli jak wejść to jest dlatego nie znali przewodnik który cały czas powtarza Uważaj na głowę takich miejscach prosi Dlatego tak ważna jest dobre światło oczywiście dobre światło to jest to które nie świeci mi nie to do którego teraz mówię tylko co Ale dzięki temu złemu światło którym świeci w głowę ale możecie zobaczyć jak to wygląda pierwsza rzecz na którą zwróciliśmy uwagę tutaj A widzisz jak większość tych kamieni jest poszarpanych pociętych albo ma różne naturalny kształty tutaj na pierwszy rzut oka widać że to kształt naturalny jest płaski i rzecz na którą zwróciliśmy uwagę przewodnik nacięcia cofnijmy się o 200 lat też pracownicy to że ja tutaj wydobywali tym kamień nie mieli technologii Którą mamy teraz nie mieli maszynowych pił dłuta nich tak wielkie zwykłe piły które mnie nacinarki ten wapień Wapień jest miękki do cięcia Ale mimo to trzeba było wziąć taki kawał crossa i będziesz go na zewnątrz była bardzo bardzo ciężka i żmudna praca powiem wam że zobaczcie że one są opuszczone tak naprawdę i nie jest to żadne trasa Wycieczkowa Turystyczna A ja się czuję Trochę tak jakby przed takim korytarzyk jem a po bokach miał jakieś luźny wystawy No ogólnie możemy chodzić wszędzie a jeszcze a jeszcze powiem jedną rzecz że oczywiście wodę się są takie jaka taką By które może zwiedzać każdy takie turystyczne one są w mieście ale Gdzie są o wiele o wiele mniejsze i przystosowane do której jest dobre na to nie interesuje dlatego chodzimy ten no po dzikich katakumbach powiem że jeszcze tych korytarzu odruch nie jest odkryta no i zapewne nie będzie bo po prostu jest zasypia opakowanie na baterie Nothing Special Łukasz go widzę że tak sobie radzą zobacz że jeszcze czasami dopisują gdzieniegdzie strzałki No powiedz coś szczerze że tutaj łatwo się pogubić w Paryskich też tak pokazują wygląda jakby było to są muszelki Dawno dawno temu bez kitu co Wszystko jest z muszelek wróć Wrzuć fotę na Insta dobra i od razu mogę patrzeć żeńska serdecznie was zapraszamy urbeks History podłoga oficjalnie mówiącego długo dlatego wracamy więc spoko to jest 20 lat temu wróciłem z tego a ty chcesz mi powiedzieć że te gt45 tych tych odnóg ton trzymająca co najlepsze jest to że to jest z kamienia które z budowy testowych ale się trzyma swoją drogą mówiliśmy o tym że katakumby pod miastem się zapadają tam jest ograniczony dostęp jest gdzie jesteśmy pewnie się zastanawiacie Otóż jesteśmy miejscowości kilkanaście km psy o nazwie na Lubańska i wydaliśmy przewodnika Co to znaczy w ogóle i wyszło na dosyć ciekawa gra słów prawie są stalowe miasto zostało założone przez przy starych wojowników i są oprócz starych którzy nie mogli już walczyć a sama znaczenie tego miasta jest czyli nie Lubańska rąbać walczyć nie walczymy jesteśmy pokojami zakładamy sobie miejscowości Już odpoczywam na emeryturze no i też kolejne zawalenia droga numer Zobacz to jest jakiś statek 2003 rok Generalnie to są chyba nowoczesne inskrypcje ale znajdziemy też takie starsze 11 lat ale nie takie wiesz podczas wojny jeszcze w ogóle wszystko zaparował o kamerze jest wszystko jak mleko w tym momencie jest styczeń więc na zewnątrz około zera temperatura oscyluje a tutaj jest 15 stopni więc po prostu w lato w katakumbach jest zawsze z zimnych a w zimę chronologicznie cieplej lektury wiesz że widać nawet bo tutaj sprzęty piłą właśnie przez jeszcze w robotników a tutaj już widać po prostu pęknięcia spowodowane tak na ruchen gleby tym co się z nami znajduje czyli mieszkania ulicę co jakiś czas mijamy takie różne cyferki i literki na ścianach Stworzyli i mapy kataku zrobili to troszeczkę tak jak przydzielili numery dom tylko że pod ziemią jeżeli gdziekolwiek się zgubisz to tak na razie możesz patrzeć na mapę i nie wiesz gdzie jesteś bo to nie jest Harry Potter ci pokazywała ślady stóp tylko lub Megane 9 i 3/4 No i tak ich cyferek jest dużo tylko to jest akurat piątka może być nie 200 300 500 wymyślam ale dużo ich jest ten obrazek jest nieprzypadkowy bo po pierwsze przedstawia konia Dla mnie wygląda jak wilk ale to jest koń wiezie na morzu kamienie nawozów tak po prostu ten wyszła kolejka i były na tory i wagoniki które Ciągnęły konie i wydobywały na zewnątrz i teraz chcesz je Zwróć uwagę na przewodnik z wielu turystów zapytała Boże ale jak to koń tutaj to przecież tutaj lepiej zda się człowiek zmieścić to gdziekolwiek nawet kucyki były za małe ta kopalnia cały czas pracuję powoli powoli powoli opada pierwsze osiada ze względu na ciśnienie a po drugie ze względu na to że ona jest dopiero już nie zalewa na tak jak widzicie tutaj w tym momencie On jest żółty kamienie ale na przykład przy wejściu jest kolorem czarnego i szarego ze względu właśnie na tą wodę które wpłynęło i wrócić wniosła można powiedzieć ze sobą z nurtem cały ten świat i wszystko ze mną się rozdziela katakumby na dwie strony i Prawda jest taka że przewodnik powiedział że po dwóch latach studiowania już się może do tej poruszać jak jak w domu po dwóch latach jedną ciekawostkę sprzedał jakbyś się kiedyś się zgubili to tutaj macie taki ślad tory was poprowadzi na konto A rzeczywiście jest wytarta tak No ktoś pewnie szedł z kijami zostawia po sobie jak to jest z tymi katakumbami czy na przykład może tutaj sobie wejść każdy i gdzieś znajdzie wyjście no nie I też wiem że taka legenda o pewnej dziewczynce to troszeczkę przygasić podobno weszła w katakumby nie wyszła i znalezione ciało tam po iluś latach i tak dalej zapytaliśmy O to przewodnika on obalił ten mit najprawdopodobniej coś takiego nie miało miejsca że owszem wszyscy słyszą o tej legendzie bo tak to chyba trzeba nazwać no ale no nie tylko jedno zdjęcie Gdzieś w sieci nie wiadomo czy to prawda i tak że Anka miała na imię masz A więc możecie poszukać Może znajdzie się coś w internecie jak będziecie więcej niż jedno zdjęcie to piszcie na nas na Instagrama jest to lokalna legenda która ma straszyć ludzi właśnie wtedy bardziej takim oplatać mi wstyd katakumby żeby ludzie się po prostu Bali tutaj wchodzić ale były tutaj takie różne sytuacje które były niebezpieczne związane właśnie z mafią z różnymi rzezimieszka mini i z wojną o tym później jak zauważyć w miejscu w którym się znajdują znajduje się naprawdę wiele malowideł Chociażby to po lewej które jest mniej więcej w 1966 roku one zostaną z już tutaj było więc nie wiadomo jakaś taka dokładna jego data ale przestawia statek potomkiem czyli coś co jest związane z rewolucją tutaj w odessie gdzie zaczęły się właśnie po miejscu w którym się znajdujemy składowane najpierw gotowy najprawdopodobniej broni chociażby dlatego że wiadomo 2500 km podziemnych tuneli można tutaj wiele rzeczy schować No i tak naprawdę później wojna dywersyjną w katakumbach nie nie można znaleźć inskrypcji naczelnik jeszcze nie znalazł pomiędzy 14 a 21 g a 24 rokiem oprócz jednego z wyjątków Zawiozę ten wiąże się z polskością ponieważ na małym odcinku w 1900 znaleziono napisy z 1916 roku w polskim języku niestety nie pozytywna historia z tego co mówiłam przewodnik na najprawdopodobniej bylice robotnicy przymusowi i cofnijmy się do tego okresu to była pierwsza wojna światowa kiedy w polskim na mapie nie było i walczyli zarówno w rosyjskiej jakich niemiecki Narnii Prawdopodobnie to byli żołnierze walczący po niemieckiej stronie pojmanie przez Rosjan i przymusowi pracownicy zgadza się to bardzo mało katakumby około 20 minut zwiedzania ale nie jest tutaj gdzie jesteś W tej wiosce od określenie miejsca jest mieszkańcy nie mają systemu kanalizacji jako przewodnik powiedział niestety katakumby zaczynają być używanego toalety i Ta ściana jest zrobiona po prostu żeby w ty katakumbach dało się oddychać i niechlubne skarby zostały zajęte Zobacz utwór katakumbach z odessy pogoda co myśleliśmy dawno temu odkąd prawie powstał kanał rozwiązałem co to jesteśmy powoli realizujemy nasze marzenia można powiedzieć tak więc teraz są katakumby z odessy naprawdę niebywale w ciekawe po prostu fajnie tutaj weźmie zobaczyć whatever chodźmy wyszło to zdjęcie to już będzie na Instagramie będzie miał miniaturę chyba będzie to znalazłeś i są wydawało mi się przez moment że to wyglądało jak Stare schody wyciętej zawalone ale rzeczywiście jest to wycięte tam jest tak jak już wiele razy mówiliśmy No ten poziom kiedyś był dużo niższy dlatego mecenas można powiedzieć że chodzimy po górnych warstwach przy suficie ale właśnie dlatego to schody prowadzące gdzieś tak No tylko w dół stary stoję chyba była też toaleta w miejscu w którym stoisz To chodź i zobacz z tej strony pod tym stałeś z Alaska stany to będziemy przychodzić to nie będzie przeszkadzać dlatego bateria i wracają i wszędzie gdzie będziecie widzieć kamienie które są zalane czymś takim białym był to kiedyś kibel nadzwyczaj zwykły kibel więc zawsze Pamiętajcie musimy być na czym będzie toaleta więc ja ci to tylko trochę inaczej wygląda przewodnik nam powiedział że pisał bo naprawdę mało wykształcony ponieważ swoje imię napisał z błędem mianowicie gdy ma zamiast dimach to skrót od Dimitri No właśnie też i tacy tutaj chodzą zawsze uważać nie tylko na stałe w tym przypadku ale również na ludzi i i jaka 300 jest w ogóle no nie mały leży sobie żarty sobie gwiazd Dopasuj Bolesławcu Fresh Water Polo pod jego opieką Mei Deus jesteśmy tak głęboko bardzo dobra to woda wydaje się bardzo czysto Pomijając te śmieci które leżą tutaj w okolicy tego córka i lata lata temu tej wody rzeczywiście z korzystano p to podobno bardzo smaczna ale 93 pod piętą ją do systemu kanalizacji ale mieszkańcy zaczęli rzucać śmieci trucizna i tak dalej jak to przewodnik po że jak byśmy się teraz jej napije to wygląda byśmy szpital zaparkować Uważaj na głowę zobaczymy krzyż w skrócie krzyż jest gdzieś tam w jakiejś gazecie jest przykre to Odessa mówili że ma 200 lat Prawda jest taka że nasz przewodnik widział jak go robili 21 do 21 lat temu dwóch pijanych nastolatków przyszło tutaj zaczęło za trzech trzech zaczęło go robi po prostu kompletnie usunięty No po to że jego tam dziadkowie też taki robi ale tradycje zachowali Jeżeli kiedykolwiek byście mieli ochotę i pomysł żeby to zwiedzić to zostawiam Wam link do naszego przewodnika inaczej Linkin A ile to wtedy nie bo warto sklep jest chyba zwiedzić w tej dzikie jak te normalne No bo jeszcze i łuski po nabojach to się wiąże z zakresem II wojny albo zrobić żeby zrobić i to jeszcze z tych zdjęć w skrócie takimi narzędziami tutaj pracowano były różne rodzaje pił to jest jedna z większych jedna z sześciu typów jak przewodnik Marco jest chyba takie miejsce artefaktowe że tak bo zobacz że są jakieś stare lampy tylko na budowę tak tylko powiem wam jedną rzecz bo to jest naprawdę kawał meta wybrać się coś teraz pracować 8 godzin przecież taki kawał chłopa w ciągu 8 godzin 12 godziny pracy są kontakty kompozycje w stylu is some kind of stainless Steel Back From I wojny światowej brakło włosowych iPhone 8 i zażądać Second mogła No to jest w magazynku jest w Polsce Man Live ja ten ty powinnaś Ralph Lauren to naciskaj tu Poison de facto sam sobie do jakiejś takiej kwadransa w legendzie czyli właśnie gazowali też się ukrywa Live dziewczyny katakumba jak wszędzie dobrze ale pochwalić ich z pomysłów pomysłów to jest zrobione granat z czasów I wojny światowej tak zakręcona że II wojny światowej zobacz jak to wygląda teraz Ty jest o kontakt niebezpieczny ale w nigdy bym nie wpadł na to coś takiego może być granatem i tutaj kończy się nasza przygoda po największych katakumbach na świecie rozmawialiśmy kilka mitów przedstawić wam kilka historii a także poznaliśmy kilka Legends dlatego wracamy oczy jak ta Piła Dajcie subskrypcja Instagram