"Odkryj Polskę". Zachwycający filmik, pokazujący piękno naszego kraju

"Najpiękniejszy film o Polsce 2018" – oceniają autorzy wideo. Trudno się z tym nie zgodzić. Nasz kraj został w nim pokazany jako zachwycający, wyjątkowy i niepowtarzalny. Bo, jak przekonują twórcy filmiku, taki w rzeczywistości jest.

Filmik przypadł wielu osobom do gustu. W krótkim czasie obejrzało go kilkanaście tysięcy osób. "Łezka się kręci... Polska jest piękna!", "ja się popłakałam. Przepiękny film!" czy "najlepszy film promujący Polskę i jej cudny krajobraz" – to tylko jedne z wielu pozytywnych komentarzy internautów.