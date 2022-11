Odwiedza jarmarki świąteczne w Polsce. Zdradza, który jej zdaniem jest najlepszy

Sezon na jarmarki świąteczne już w pełni. Dziennikarka Monika Sikorska miała okazję odwiedzić już dwa tego typu miejsca w Polsce. W programie "Newsroom WP" zdradziła, który jej zdaniem jest piękniejszy - ten w Gdańsku czy w Warszawie. - Gdybym miała porównywać, to jarmark w Gdańsku wygrywa ten konkurs - powiedziała. Nie ma się co dziwić, w końcu to właśnie on, jako jedyny z Polski, walczy o tytuł najlepszego jarmarku w Europie.

