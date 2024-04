Odwiedziła "Disneyland dla dorosłych". Miejsce zaskakuje i onieśmiela

Dla wielu osób podróż do Dubaju jest jednym z wielkich marzeń. Miasto, kojarzące się z nowoczesnością odwiedziła Monika Sikorska z WP Turystyka. - Dubaj nie bez powodu nazywany jest "Disneylandem dla dorosłych". Jest tam wiele miejsc multi sensorycznych i surrealistycznych. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o Museum of the Future, które pokazuje totalnie futurystyczną wizję przyszłości - powiedziała dziennikarka. - Dubaj jest miejscem, które swoją nowoczesnością i doskonałością może onieśmielać. To miasto, które zaskakuje swoimi rozmiarami, strukturalnym podziałem i wieloma innymi rzeczami - dodała.

