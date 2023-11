Odwiedziła europejską stolicę. "Nie każdy tam dociera"

Listopad to idealny czas na odwiedzenie południa Europy. Kusi zarówno pogoda, jak i atrakcyjne ceny lotów. Iwona Kołczańska, dziennikarka WP Turystyka, wybrała się do Rzymu, a o tym, co koniecznie trzeba zwiedzić w Wiecznym Mieście, mówiła w programie "Newsroom WP". - Omijałabym najważniejsze atrakcje, ponieważ do Koloseum i Forum Romanum stały ogromne kolejki. Przede wszystkim radzę pospacerować niespiesznie po Rzymie i porozkoszować się wspaniałą pogodą. Polecam też Zatybrze, bardzo malowniczą dzielnicę Rzymu. Nie każdy tam dociera, a można poczuć włoski klimat - radziła.

