Odwiedziła ulubiony kraj Polaków przed sezonem. "Same plusy"

O tym, że Chorwacja jest jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków, wiemy nie od dziś. W czasie szczytu sezonu wakacyjnego w zwiedzaniu przeszkadzać mogą tłumy turystów, dlatego teraz jest idealny czas, aby wyjechać nad Adriatyk. W programie "Newsroom WP" przekonywała do tego dziennikarka WP Turystyka. - Wypoczynek przed sezonem ma wiele zalet. Po pierwsze mniej turystów. Nie ma co się łudzić, że podróżnych nie będzie w ogóle, ale na pewno znacznie mniej niż w lipcu czy sierpniu. Pogoda do zwiedzania jest wtedy idealna (...) Same plusy - podsumowała Natalia Gumińska.

