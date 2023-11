Odwiedziła włoskie miasto. Zdradza, jak zaoszczędzić

Odwiedzenie Wiecznego Miasta to marzenie wielu turystów. Niektórych odstraszają jednak ceny. Iwona Kołczańska, Dziennikarka WP Turystyka, zdradza, jak nie przepłacać podczas wizyty w Rzymie. - Rozrzut cenowy jest bardzo duży, więc musimy uważać, żeby nie jeść przy głównych atrakcjach. Np. pizza margherita na Piazza Novona, czyli jednym z najpopularniejszych placów Rzymu, kosztowała ok. 15 euro (ok. 65 zł). Natomiast w bocznych uliczkach możemy taką pizzę kupić za 5 euro (ok. 21 zł). Szukajmy też miejsc, gdzie jedzą miejscowi - radzi dziennikarka. Ponadto zdradza, że lepiej wypić espresso lub zjeść lody przy barze, bowiem siadanie przy stoliku wiąże się ze znacznie większymi kosztami.

