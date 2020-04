Ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym. To jeden z największych skarbów polskiej przyrody

Na terenie BPN, a konkretnie w tzw. basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego, płoną drzewa i łąki bagienne. Strażacy oraz inne służby walczą z ogniem od niedzieli 19 kwietnia. Akcja ratownicza – jak podkreśla Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny PSP – jest bardzo trudna i trudna do opanowania. Bierze w niej udział ok. 200 strażaków.

Biebrzański Park Narodowy - dlaczego jest tak cenny?

BPN jest wyjątkowo pod wieloma względami, a to, co najbardziej go wyróżnia i zadziwia badaczy, że w środku Europy do dziś zachował się prawie pierwotny obszar bagienny, nadal praktycznie bezludny. Dzięki temu park może być domem dla różnorodnych gatunków zwierząt; spotkamy tu żubry i łosie, bobry i niezliczone typy ptaków.