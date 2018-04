Ogłoszono 3 stopień zagrożenia. Erupcja wulkanu na wyspie Ambae

Manaro znów się obudził. Ogłoszono trzeci stopień zagrożenia zaraz po tym jak pył zasypał zachodnią i południową część wyspy. Mieszkańcy są ewakuowani.

W czwartek ogłoszono ewakuację wyspy Ambae, zamieszkałej przez prawie 11 tys. mieszkańców. Ambae jest wyspą położoną na południowym Pacyfiku, należącą do Vanuatu. Do końca maja ma tam już nikogo nie być. Mieszkańcy wyspy mówią, że warunki przypominały dni masowej ewakuacji we wrześniu zeszłego roku. Mają być przesiedleni na sąsiednie wyspy.