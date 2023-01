Ogromny problem w górach. "Ludzie są kuszeni"

W mediach pojawia się mnóstwo zdjęć turystów wchodzących na zamarzniętą taflę Morskiego Oka. Ratownicy i pracownicy TPN nieustannie przypominają, by tego nie robić, bo takie zachowanie może doprowadzić do najgorszego. - Wejście na pokrywę lodową może spowodować jej załamanie i w konsekwencji dojdzie do tragedii - mówił w programie "Newsroom WP" Tomasz Zająć z TPN. Zdradził, co dzieje się, gdy lód pęka i ktoś pod niego wpada. Słowa eksperta były naprawdę przerażające i powinny być przestrogą dla wielu. - Akcja ratunkowa jest bardzo trudna w takiej sytuacji. Trzeba zachować zdrowy rozsądek i na ten lód nie wchodzić - dodał.

Rozwiń