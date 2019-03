Okazja dnia. Dubaj last minute w kwietniu

Na piątek przygotowaliśmy wycieczkę do Dubaju. Dziś zapłacimy mniej za przeloty, tydzień na miejscu w ciekawej lokalizacji oraz śniadania. Gorący kwiecień w sercu ZEA? Proszę bardzo.

Dubaj na urlop

Na koniec tygodnia ciekawa okazja dnia: tygodniowe last minute w Dubaju . Wylot z Krakowa w terminie 11-18 kwietnia 2019 roku. W niższej cenie, która obowiązuje tylko dzisiaj, zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu z bufetem śniadaniowym.

Na dachu wysokiego obiektu usytuowanego o ok. 13 km od ścisłego centrum miasta i o 100 m od najbliższej stacji metra znajdziemy basen z tarasem oraz jacuzzi, a panorama obejmuje widok na wyspę Palm Jumeirah. Blisko stąd na lotnisko, do słynnego hotelu w kształcie żagla ( Burj Al Arab ), a recepcja jest całodobowa.

Wiosna w Dubaju

W kwietniu w Dubaju do gustu przypadnie nam pogoda sprzyjająca plażowaniu oraz zwiedzaniu Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czekają na nas 10 godzin pełnego nasłonecznienia w ciągu doby, ciepła Zatoka Perska z wodą o temperaturze 26 st. C oraz 31 st. C w dzień i 21 nocą. Na wczasy w Dubaju wiosną nie zabierajmy więc zbyt grubych ubrań.