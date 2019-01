Okazja dnia. Słoneczne wczasy na Teneryfie w dobrej cenie

Spontaniczne wakacje w Santa Ursula na hiszpańskiej wyspie? To będzie dobry wybór – zdecydowanie wyższa niż w Polsce temperatura, piękne plaże i pyszne jedzenie. Udany urlop gwarantowany!



Niekwestionowaną królową Wysp Kanaryjskich jest Teneryfa, największa z archipelagu. Oprócz błogiego wypoczynku na szerokich plażach, gdzie leniwie płynie czas, znajdziemy tu także nietuzinkowe miejsca, które warto zobaczyć. Bujna tropikalna roślinność, parki przyrody i duże zróżnicowanie krajobrazowe, a do tego trzecie pod względem wysokości klify na świecie i doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. To doskonały wybór zarówno na rodzinne wakacje, romantyczny urlop, jak i wypad w gronie przyjaciół. Wyspa gwarantuje ok. 340 słonecznych dni w roku.