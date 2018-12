Okazja dnia. Tydzień wakacji na Teneryfie w dobrej cenie

Jak spędzić ostatnie dni 2018 r. to z przytupem. Na hiszpańskiej wyspie, w doborowym towarzystwie i w miejscu, gdzie zawsze świeci słońce. Wszystko po to, aby pozytywnie nastroić się na nowe wyzwania 2019 r.

Niekwestionowaną królową Wysp Kanaryjskich jest Teneryfa , największa z archipelagu. Oprócz błogiego wypoczynku na szerokich plażach, gdzie leniwie płynie czas, znajdziemy tu także nietuzinkowe miejsca, które warto zobaczyć. Bujna tropikalna roślinność, parki przyrody i duże zróżnicowanie krajobrazowe, a do tego trzecie pod względem wysokości klify na świecie i doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. To doskonały wybór zarówno na rodzinne wakacje, romantyczny urlop, jak i wypad w gronie przyjaciół. Możemy liczyć nawet na ok. 340 słonecznych dni w roku.

Znaleźliśmy ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. To 4-gwiazdkowy hotel Be Live Experience Playa la Arenar, w którym tygodniowy urlop od 20 grudnia do 28 grudnia spędzicie taniej nawet o 3000 zł taniej. To prawdziwa okazja. Za tydzień pobytu z wyżywieniem all inclusive zapłacicie już od 3069 zł.