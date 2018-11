Okazja dnia. Tydzień wakacji na Teneryfie za 1579 zł

Spontaniczne wakacje w kurorcie Puerto de Santiago na hiszpańskiej wyspie? To będzie dobry wybór – zdecydowanie wyższa niż w Polsce temperatura, piękne plaże i pyszne jedzenie. Udany urlop gwarantowany!

Niekwestionowaną królową Wysp Kanaryjskich jest Teneryfa (Shutterstock.com)

Niekwestionowaną królową Wysp Kanaryjskich jest Teneryfa, największa z archipelagu. Oprócz błogiego wypoczynku na szerokich plażach, gdzie leniwie płynie czas, znajdziemy tu także nietuzinkowe miejsca, które warto zobaczyć. Bujna tropikalna roślinność, parki przyrody i duże zróżnicowanie krajobrazowe, a do tego trzecie pod względem wysokości klify na świecie i doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych. To doskonały wybór zarówno na rodzinne wakacje, romantyczny urlop, jak i wypad w gronie przyjaciół. Wyspa gwarantuje ok. 340 słonecznych dni w roku.

Znaleźliśmy ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. To 4-gwiazdkowy hotel Blue Sea Lagos De Cesar, w którym tygodniowy urlop spędzicie o 1800 zł taniej. To prawdziwa okazja. Za tydzień pobytu z wyżywieniem all inclusive zapłacicie 1579 zł.

Hotel położony jest na zachodzie wyspy, w słynnym kurorcie Puerto de Santiago z licznymi sklepami i restauracjami serwującymi hiszpańskie przysmaki. Komfortowo wyposażony, słynie z przestronnych, funkcjonalnie wyposażonych pokoi i dużego basenu z tarasem do opalania. W hotelu panuje swobodna, wakacyjna atmosfera, czas wolny można spędzić nie tylko w basenie czy na leżaku, ale również aktywnie na siłowni. Blisko stąd do pięknej, piaszczystej plaży Playa de la Arena z ciemnym, wulkanicznym piaskiem, a do słynnych klifów Los Gigantes można się wybrać na krótki spacer.

