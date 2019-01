Okazja dnia. Urlop w Dubaju tańszy o kilkadziesiąt procent

Wakacje w Dubaju w dobrej cenie tylko teraz. Upolowaliśmy świetną ofertę – wycieczka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w lutym za 3028 zł z przelotami oraz śniadaniami to nie lada okazja.

Dzisiejsza okazja dnia to wakacje w Dubaju w terminie 5-12.02 z przelotem z Katowic. Za tydzień urlopu ze śniadaniami w formie bufetu, połączeniami lotniczymi oraz transferami na miejsce zapłacimy od 3028 zł od osoby i zaoszczędzimy ok. 1400 zł . Dodatkowym atutem jest dobra lokalizacja obiektu – znajduje się kilometr od słynnego Mall of Emirates ze sztucznym stokiem narciarskim, a także 3 km od parku rozrywki Wild Wadi Waterpark.

Wyjazd do bezpiecznych i przyjaznych turystom Zjednoczonych Emiratów Arabskich polecamy szczególnie w styczniu i lutym, kiedy na wczasowiczów czekają temperatury powyżej 25 st. C w ciągu dnia i ok. 18 st. C nocą, a także ciepła woda w Zatoce Perskiej o temperaturze 21-22 st. C. Pobyt zimą w tej części świata to wspaniała okazja na urlop nie tylko dla par czy paczki przyjaciół, ale też na rodzinny urlop z dziećmi. Zapraszamy do Dubaju taniej!