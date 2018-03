Okazja dnia. Wiosenne wczasy na Rodos już od 1670 zł

Rodos, jedna z najpopularniejszych greckich wysp, od lat należy do ulubionych kierunków Polaków. Kusi świetną pogodą oraz atrakcyjnymi cenami wycieczek. Przed szczytem sezonu można trafić na prawdziwe okazje.

Marzycie o urlopie na jednej z najpiękniejszych greckich wysp za niewygórowaną cenę? Znaleźliśmy ofertę, obok której trudno przejść obojętnie. To 3-gwiazdkowy hotel Coralli Beach , w którym urlop w dniach 4-11 maja spędzicie już od 1670 zł. Kwota ta obejmuje także śniadania i obiadokolacje oraz bilety lotnicze z Wrocławia. Za dopłatą 30 zł od osoby można polecieć również z Gdańska, Poznania i Warszawy.

Warto wspomnieć o samym Rodos. Wyspa położona jest na Morzu Egejskim i należy do archipelagu Dodekanez. Jeśli wierzyć miejscowym, jest na niej więcej bezchmurnych dni niż w przypadku innych greckich wysp. Dzięki wiatrom i wysokim falom, Rodos jest idealnym miejscem do uprawiania sportów wodnych.

Rodos to także wyspa tysiąca smaków. By najlepiej poznać grecką kuchnię, w restauracji najlepiej zamówić mezedes. To porcja przeróżnych lokalnych smakołyków: rybnych, mięsnych lub mieszanych. Natomiast chcąc zjeść prawdziwą sałatkę grecką, musimy zamówić horiatiki.